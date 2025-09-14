Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:27, 14 сентября 2025Наука и техника

«Уралвагонзавод» разработал новую версию «Солнцепека»

«Уралвагонзавод» разработал новую версию ТОС-1 «Солнцепек» на шасси Т-80
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Концерн «Уралвагонзавод» разработал новую версию тяжелой огнеметной системы ТОС-1 «Солнцепек» на шасси танка Т-80. Об этом заявил генеральный директор концерна Александр Потапов в эфире телеканала «Звезда».

«Светлая память [бывшему начальнику Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанту Игорю] Кириллову, который ушел из жизни, под его руководством фактически была начата разработка в кратчайшие сроки новых машин уже на другой базе, на Т-80», — подчеркнул гендиректор «Уралвагонзавода».

Потапов отметил, что новая версия «Солнцепека» обладает большей дальностью действия, точностью попаданий и повышенной автоматизацией за счет ряда улучшений. Также на огнеметные системы установлена дополнительная защита от дронов с учетом опыта специальной военной операции. По его словам, за ТОС-1 на фронте идет «настоящая охота» со стороны Вооруженных сил Украины из-за их эффективности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин наградил Медведева орденом

    Выдвинутое Трампом условие против России назвали невыполнимым

    Сборная Украины по пляжному футболу бойкотировала матч с белорусами в Евролиге

    «Уралвагонзавод» разработал новую версию «Солнцепека»

    Глава ЦИК высказалась о жалобах на выборах

    Стали известны подробности перепалки Бориса Джонсона с европейским лидером в Киеве

    Пушилин рассказал об улучшении позиций в Днепропетровской области

    Кадыров высказался о наградах сына

    Российский судья найден мертвым

    Раскрыты подробности инцидента с беспилотником в Румынии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости