«Уралвагонзавод» разработал новую версию «Солнцепека»

«Уралвагонзавод» разработал новую версию ТОС-1 «Солнцепек» на шасси Т-80

Концерн «Уралвагонзавод» разработал новую версию тяжелой огнеметной системы ТОС-1 «Солнцепек» на шасси танка Т-80. Об этом заявил генеральный директор концерна Александр Потапов в эфире телеканала «Звезда».

«Светлая память [бывшему начальнику Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанту Игорю] Кириллову, который ушел из жизни, под его руководством фактически была начата разработка в кратчайшие сроки новых машин уже на другой базе, на Т-80», — подчеркнул гендиректор «Уралвагонзавода».

Потапов отметил, что новая версия «Солнцепека» обладает большей дальностью действия, точностью попаданий и повышенной автоматизацией за счет ряда улучшений. Также на огнеметные системы установлена дополнительная защита от дронов с учетом опыта специальной военной операции. По его словам, за ТОС-1 на фронте идет «настоящая охота» со стороны Вооруженных сил Украины из-за их эффективности.