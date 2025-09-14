В Госдуме заявили о новой попытке вмешательства Запада в выборы

Пискарев: Спецслужбы Запада пытаются вмешаться в выборы в регионах России

Спецслужбы стран Запада пытаются вмешаться в выборы в регионах России и спровоцировать протесты. Об этом заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев, передает ТАСС.

«Комиссией установлено, что спецслужбы противника усиленно собирают данные о ситуации в регионах нашей страны, чтобы пытаться разжечь протесты», — подчеркнул политик.

Пискарев указал на регулярные консультации с представителями российской несистемной оппозиции в Европейском парламенте. Политик также назвал проявлением вмешательства в выборы заявление Европейского союза о выборах в Севастополе.

Роскомнадзор зафиксировал в воскресенье, 14 сентября, 99 DDoS-атак на ресурсы ЦИК, ДИТ Москвы и систему дистанционного электронного голосования. Общая продолжительность DDoS-атак составила 3 часа 40 минут.