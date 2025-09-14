Судья Шмидт: Украина напала на Польшу, направив на нее беспилотники

Упавшие на территории Польши беспилотники были российскими, однако «направляли» их украинцы, заглушившие сигнал, и все это происходило с согласия украинского президента Владимира Зеленского. Его в интервью NEWS.ru обвинил польский судья Томаш Шмидт, получивший политическое убежище в Белоруссии.

«У меня есть сообщения от знающих людей из Варшавы. Их версия такова: беспилотники были российскими, но они оказались на территории Польши, так как украинцы специально "направили" их. По сути, ВСУ напали на Польшу! Начали войну», — сказал он.

Судья также высказался о возможной войне НАТО с Россией. По его мнению, такое развитие событий возможно, однако некоторые страны, например, Венгрия и Словакия, выступают решительно против этого. Однако большая часть стран НАТО, включая, «к сожалению», Польшу, были бы не против продолжения боевых действий на Украине.

Ранее Европу встревожила сдержанная реакция президента США Дональда Трампа на инцидент с беспилотниками в Польше. «Молчание Вашингтона просто оглушительно», — сказал дипломатический источник.