В Раде назвали необходимую для отопительного сезона сумму

Депутат Рады Нагорняк: Украине нужно 2,5 миллиарда евро для отопительного сезона

Украине нужно 2,5 миллиарда евро (248,2 миллиарда рублей) для закупок природного газа, чтобы выдержать отопительный сезон. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Сергей Нагорняк в эфире телеканала «Киев-24».

«"Нафтогаз" ходит с протянутой рукой по всему миру. (...) Вернее, они просят двумя руками: одной на газ и второй — на обновление инфраструктуры», — высказался политик.

Нагорняк назвал необходимым докупить 5,5 миллиарда кубических метров природного газа. Он подчеркнул, что имеющегося сейчас объема в 11 миллиардов кубометров не хватит стране на зиму. По словам политика, в настоящий момент корпорация «Нафтогаз Украины» просит кредиты в европейских банках и гранты в других странах.

Ранее Нагорняк заявил о повторном повреждении Трипольской тепловой электростанции (ТЭС) после удара Вооруженных сил России. По его словам, восстановление объекта «пошло насмарку».