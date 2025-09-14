Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:08, 14 сентября 2025Экономика

В Раде назвали необходимую для отопительного сезона сумму

Депутат Рады Нагорняк: Украине нужно 2,5 миллиарда евро для отопительного сезона
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украине нужно 2,5 миллиарда евро (248,2 миллиарда рублей) для закупок природного газа, чтобы выдержать отопительный сезон. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Сергей Нагорняк в эфире телеканала «Киев-24».

«"Нафтогаз" ходит с протянутой рукой по всему миру. (...) Вернее, они просят двумя руками: одной на газ и второй — на обновление инфраструктуры», — высказался политик.

Нагорняк назвал необходимым докупить 5,5 миллиарда кубических метров природного газа. Он подчеркнул, что имеющегося сейчас объема в 11 миллиардов кубометров не хватит стране на зиму. По словам политика, в настоящий момент корпорация «Нафтогаз Украины» просит кредиты в европейских банках и гранты в других странах.

Ранее Нагорняк заявил о повторном повреждении Трипольской тепловой электростанции (ТЭС) после удара Вооруженных сил России. По его словам, восстановление объекта «пошло насмарку».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент Польши согласился на ввод в страну войск НАТО

    Гимнастка Мельникова победила на международном турнире в Париже

    В Раде назвали необходимую для отопительного сезона сумму

    В российском городе перевернулась машина скорой помощи

    Студент РУДН получил срок за финансирование ИГ

    Женщина похудела на 88 килограммов из-за сгоревшего дома и покойной сестры

    В МИД рассказали о неготовности Украины вести переговоры 24/7

    Актер из сериалов «Тайны следствия» и «Морские дьяволы» умер в 56 лет

    Стало известно о тяжелых встречных боях в Сумской области

    Алиев описал последние события в Азербайджане словом «победа»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости