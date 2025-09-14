Россия
В России сделали вывод из протестов в Лондоне

Сенатор Шендерюк-Жидков: Протестующие в Лондоне устали от британской политики
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jaimi Joy / Reuters

Участники протестов в Лондоне устали от британской политики — лидерами акции стали новые силы, выступающие, среди прочего, за диалог с Россией. Такой вывод сделал сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков в интервью РИА Новости.

«Сотни тысяч демонстрантов устали от британской политики. По сути, ни лейбористы, ни консерваторы уже не устраивают английское общество, а лидерами протеста стали новые силы, настроенные, в том числе, на конструктивный диалог с Россией», — сказал он.

По его словам, сейчас Британия находится в глубоком политическом кризисе. Лидер протестов, правый активист Томми Робинсон, до этого посещал Россию, за что уже подвергался давлению со стороны «русофобского» правительства Кира Стармера, напомнил сенатор.

Ранее Робинсон назвал число участников протеста в Лондоне — по его словам, на улицы вышли три миллиона человек. «И это только начало», — предупредил он.

