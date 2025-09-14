В России высказались о согласии Польши на пребывание в стране войск НАТО

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова прокомментировала согласие Польши на пребывание в стране войск государств — членов Североатлантического альянса (НАТО). В разговоре с «Лентой.ру» депутат отметила, что Россия всегда готова к таким вещам.

«Польша — страна НАТО. Поэтому мы не то что это сильно ожидаем, но у них там своя агония, о которой мы знаем», — высказалась Журова.

По словам депутата, войска НАТО уже базируются в странах — членах военно-политического блока где-то по умолчанию, а где-то официально.

Ранее стало известно, что президент Польши Кароль Навроцкий подписал резолюцию о согласии на пребывание в стране войск государств — членов Североатлантического альянса. Уточняется, что военные будут присутствовать в качестве подкрепления войск Польши в рамках операции Eastern Sentry («Восточный часовой»).