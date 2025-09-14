Президент Польши согласился на ввод в страну войск НАТО

Президент Польши подписал резолюцию о согласии на пребывание в стране войск государств — членов Североатлантического альянса (НАТО). Об этом сообщило Бюро национальной безопасности Польши.

«Президент Республики Польша Кароль Навроцкий подписал постановление о предоставлении согласия на пребывание на территории Республики Польша компонента иностранных войск государств-членов Организации Североатлантического договора», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, они будут присутствовать в качестве подкрепления войск Польши в рамках операции Eastern Sentry (Восточный часовой).

Ранее руководство НАТО заявило о проведении операции «Восточный часовой». Целью операции назвали «дальнейшее укрепление позиций на восточном фланге». Эта миссия, по словам руководства альянса, стала ответом на инцидент с дронами в Польше.