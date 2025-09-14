ВСУ ночью попытались атаковать территорию России 80 дронами

МО РФ: Силы ПВО сбили 80 украинских БПЛА над регионами РФ и Азовским морем

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 14 сентября попытались атаковать территорию России 80 дронами, об этом сообщили в Минобороны РФ.

Силы протиовоздушной обороны (ПВО) перехватили и сбили беспилотники самолетного типа над восемью областями, Крымом и Азовским морем.

В ведомстве уточнили, что 30 аппаратов уничтожено в Брянской области, 15 над Крымом, 12 над Смоленской областью, 10 над Калужской, пять над Новгородской, два над Ленинградской, по одному над Орловской, Рязанской и Ростовской областями, три дрона перехвачены над Азовским морем.

Ранее глава Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что в районе Киришей в ночь на 14 сентября сбили три дрона. Из-за падения обломков беспилотника произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе КИНЕФ, оно уже ликвидировано, пострадавших нет.

