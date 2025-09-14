Второй за утро тепловоз сошел с рельсов в Ленобласти

Дрозденко: Тепловоз сошел с рельсов под Гатчиной в Ленобласти, машинист погиб

Близ станции Семрино в Гатчинском округе сошел с рельсов тепловоз, машинист не выжил, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Он уточнил, что машиниста зажало в кабине. Его вытащили из тепловоза, однако попытки реанимировать его в машине скорой помощи оказались тщетными.

Глава региона добавил, что проводятся проверочные действия и организуются восстановительные работы, чтобы поскорее восстановить движение поездов на участке. О возможных причинах аварии Дрозденко не написал.

Сход тепловоза стал вторым ЧП за утро в Ленинградской области на железной дороге — ранее в Лужском районе на перегоне Строганово — Мшинская сошел с рельсов тепловоз с 15-ю порожними цистернами. Там обошлось без жертв.

