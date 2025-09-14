Бывший СССР
Марочко рассказал о цели ВСУ отыграться на мирном населении из-за провала на фронте

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Украинские военные нанесли серию ударов по прифронтовым и тыловым населенным пунктам Луганской народной республики (ЛНР), отыгрываясь на мирном населении из-за своего провала на поле боя, заявил военный эксперт Андрей Марочко. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели ряд террористических акций в отношении мирных жителей ЛНР. Он напомнил, что Киев нанес удары Луганску, Кременной, Стаханову, Сватову, Лисичанску.

«Чем больше проигрышей у украинских боевиков на линии боевого соприкосновения — тем больше они проводят террористических акций в отношении мирных граждан», — подчеркнул он.

Ранее Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили под Волчанском группу ВСУ под психотропными веществами.

