РИА: ВС РФ уничтожили под Волчанском группу ВСУ под психотропными веществами

Российские войска уничтожили в районе Волчанска группу бойцов 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находились под психотропными веществами. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает РИА Новости.

«Враг задействовал штурмовую группу из состава 42-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады. (...) Вероятно, атакующие использовали психотропные препараты», — приводятся в публикации слова собеседника агентства.

Отмечается, что в результате боестолкновения весь личный состав подразделения был уничтожен.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко рассказал, что ВСУ перебросили спешно сформированное подкрепление в район населенных пунктов Малый Бурлук и Ольховатку в Харьковской области на фоне продвижения российских бойцов в районе Волчанска. По словам бывшего военного, батальонно-тактическая группа была сформирована всего лишь месяц назад.