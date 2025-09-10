Бывший СССР
ВСУ перебросили спешно собранное подкрепление под Волчанск

Марочко: Киев перебросил спешно собранное подкрепление под Волчанск
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

ВСУ перебросили спешно сформированное подкрепление в район населенных пунктов Малый Бурлук и Ольховатку в Харьковской области на фоне продвижения российских бойцов в районе Волчанска. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко, пишет РИА Новости.

«Северо-западнее населенного пункта Хатнее — в районах населенных пунктов Малый Бурлук и Ольховатка Харьковской области — отмечено увеличение концентрации войск ВФУ», — отметил он.

По предварительной информации, в данный район прибыла дополнительная усиленная батальонно-тактическая группа. Предположительно, данное подразделение получило задачу не допустить продвижение войск РФ и прикрыть фланг украинской группировки в районе Волчанска, уточнил Марочко.

При этом данная батальонно-тактическая группа была сформирована всего лишь месяц назад, подчеркнул эксперт.

На днях Андрей Марочко сообщил, что ВС России формируют огневой карман для дислоцированной в Константиновке группировке украинских войск. Эксперт также рассказал о серьезных успехах северо-восточнее города, в районе Часова Яра.

4 сентября стало известно, что российские бойцы закрепились на новых рубежах в Купянске Харьковской области.

