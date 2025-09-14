Экономика
03:58, 14 сентября 2025Экономика

Жители Камчатки ощутили восемь из более 60 афтершоков и получили предупреждение о цунами

Марина Совина
СюжетЗемлетрясение на Камчатке

Фото: Pixabay

На Камчатке зафиксировано более 60 афтершоков, восемь из них ощутили жители. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.

За сутки произошло 62 афтершока магнитудой от 3,5 до 7,4. В населенных пунктах некоторые подземные толчки ощущались с силой до шести баллов.

Местные жители получили предупреждение об угрозе цунами, однако волна не дошла до жилищ. В Петропавловске-Камчатском вновь открылся пункт временного размещения.

На Камчатке ученые фиксируют вулканическую активность, она усилилась с 30 июля, после мощного землетрясения. МЧС попросило население и туристов не приближаться к сопкам.

5 сентября стало известно, что в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки зафиксировали еще одно землетрясение. Его магнитуда составила 5,3. Эпицентр располагался в 161 километре от Петропавловска-Камчатского.

