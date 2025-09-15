76-летняя женщина поссорилась с соседом из-за кошки и выстрелила ему в лицо из ракетницы

В США арестовали постоялицу пансионата для пожилых людей, которая поссорилась с соседом из-за домашних животных и выстрелила ему в лицо из сигнальной ракетницы. Об этом пишет People.

Инцидент произошел 8 сентября в городе Уэст-Бабилон, штат Нью-Йорк. Полиция получила информацию о применении оружия на территории пансионата для пожилых людей. Выяснилось, что 76-летнняя Кэтлин Шуман повздорила с 67-летним соседом Ричардом Катроном, затем наставила на него сигнальный пистолет и выстрелила прямо в лицо. Заряд попал мужчине в щеку и нанес ему серьезную травму. Пострадавший сам обезвредил обидчицу. В больнице Катрону наложили шесть швов.

Позже выяснилось, что соседи давно конфликтовали из-за домашних животных. Шуман заявила, что Катрон ненавидел ее кошку и говорил, что его собака постоянно из-за нее расстроена. Катрон утверждает, что женщина возненавидела его после того, как он поинтересовался, можно ли держать кошек на территории пансионата.

По словам мужчины, соседка объявила его дьяволом, а после выстрела сказала: «Прости, что я промахнулась». При этом некоторые жители пансионата подтвердили слова Шуман, что Катрон преследовал ее из-за кошки. Сама женщина отказалась признавать вину в вооруженном нападении несмотря на то, что ее действия записала видеокамера.

Шуман запретили приближаться к Катрону и обязали выплатить ему компенсацию в размере пяти тысяч долларов (424 тысячи рублей).

