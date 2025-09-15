Из жизни
20:05, 15 сентября 2025Из жизни

80-летние монахини сбежали из дома престарелых и вернулись в свой заброшенный монастырь

В Австрии 80-летние монахини сбежали из дома престарелых и вернулись в монастырь
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Viva La Ren / wikipedia.org

В Австрии три 80-летние монахини сбежали из дома престарелых и вернулись в родной монастырь. Об этом сообщает «Би-би-си».

88-летняя сестра Бернадетта, 86-летняя сестра Регина и 82-летняя сестра Рита большую часть жизни провели в горной обители Голденштайн недалеко от Зальцбурга. В декабре 2023 года монахинь отправили в дом для пожилых священнослужителей без их согласия. Новое руководство Голденштайна закрыло монастырь и отключило там воду и электричество.

Однако пожилые женщины были недовольны этим решением и решили вернуться. В сентябре они покинули дом престарелых и вернулись в заброшенный монастырь. «Всю жизнь я была очень послушной, но всему есть предел», — заявила свое решение сестра Бернадетта.

Монахиням стали помогать бывшие воспитанницы и люди, узнавшие об истории их побега. В дверях старых келий сменили замки, однако попасть внутрь монахиням помог слесарь. В крыле, где поселились монахини, восстановили электроснабжение и включили воду. Пожилых женщин снабжают продуктами, их регулярно навещает врач.

Новый настоятель монастыря заявил, что здание больше не подходит для проживания. Он также назвал поступок монахинь «чем-то невообразимым» и добавил, что они слишком стары, чтобы жить в монастыре самостоятельно. Тем не менее сестры остались в монастыре и сейчас каждый день принимают посетителей, которые приходят им помочь.

Женский монастырь в замке Голденштайн открыли в 1877 году. До недавнего времени там работала частная школа для девочек, бывшие ученицы которой оказывают помощь монахиням.

Ранее сообщалось, что в США пожилая монахиня погналась за вооруженным преступником. Мужчина украл из ее магазина карту с деньгами клиентки.

