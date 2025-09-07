Монахиня погналась за вооруженным преступником

В США монахиня погналась за преступником, пригрозившим ей пистолетом

В США монахиня погналась за преступником, укравшим карту с деньгами у клиентки в ее магазине религиозных товаров. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел в конце августа в Питтсбурге, штат Пенсильвания. Посетительница магазина Sacred Heart of Jesus («Святое сердце Иисуса») пожаловалась управляющей, сестре Мэри Мадалин Шлейфер, что у нее только что украли кредитные карты.

Монахиня, ни секунды не раздумывая, бросилась в погоню за вором. «В такой ситуации не думаешь. Нет никаких почему, просто действуешь. Все происходит так быстро», — позже объяснила она свою решимость. Преступник пригрозил Шлейфер пистолетом, а она ответила ему, что Иисус любит его. Монахиня некоторое время преследовала его, но поймать не смогла.

Известно, что Шлейфер ранее уже сталкивалась с вооруженными грабителями. Неизвестно, был ли арестован злоумышленник.

Ранее сообщалось, что в Чили мужчина оделся как монахиня ради кражи одной деревянной доски. Его преступление попало на камеру видеонаблюдения.