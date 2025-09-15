Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:52, 15 сентября 2025Ценности

«Афериста из Tinder» задержали в Грузии

Мошенника Хаюта, известного как «Аферист из Tinder», задержали в Батуми
Мария Винар

Кадр: The BlueTick Show / YouTube

В Грузии задержан израильский мошенник Шимон Хают, который называл себя сыном миллиардера Саймоном Леваевым. Об этом сообщает телеканал «Рустави-2» со ссылкой на МВД страны.

Задержание мошенника, о котором стриминговый сервис Netflix снял документальный фильм «Аферист из Tinder», произошло в аэропорту Батуми. При этом ведомство Грузии уточнило, что в настоящий момент преступник находится в международном розыске.

Известно, что Хают знакомился с женщинами через приложение Tinder. Он очаровывал потенциальных возлюбленных дорогими подарками, роскошным образом жизни и путешествиями на частных самолетах. После обольщения он вымогал у обманутых женщин деньги и угрожал им.

В феврале 2022 года Хают раскрыл источник своего богатства. Тогда аферист назвал себя честным человеком и заверил, что может позволить себе роскошную жизнь благодаря доходу от биткоина.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это очевидно». В Кремле заявили о войне НАТО с Россией

    Российского миллионера объявили в розыск

    Мелании Трамп посоветовали избегать нескольких вещей на встрече с королевской семьей

    «Одноклассники» масштабно обновились

    В Раде предрекли завершение конфликта с Россией

    В России провозгласили приговор чемпиону Украины по боксу

    На Западе предупредили о превосходстве России по ПКР

    Курс рубля резко вырос

    Великобритания вызвала российского посла

    Обвиняемый в получении взяток на 180 миллионов рублей российский мэр подал в отставку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости