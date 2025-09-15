«Афериста из Tinder» задержали в Грузии

Мошенника Хаюта, известного как «Аферист из Tinder», задержали в Батуми

В Грузии задержан израильский мошенник Шимон Хают, который называл себя сыном миллиардера Саймоном Леваевым. Об этом сообщает телеканал «Рустави-2» со ссылкой на МВД страны.

Задержание мошенника, о котором стриминговый сервис Netflix снял документальный фильм «Аферист из Tinder», произошло в аэропорту Батуми. При этом ведомство Грузии уточнило, что в настоящий момент преступник находится в международном розыске.

Известно, что Хают знакомился с женщинами через приложение Tinder. Он очаровывал потенциальных возлюбленных дорогими подарками, роскошным образом жизни и путешествиями на частных самолетах. После обольщения он вымогал у обманутых женщин деньги и угрожал им.

В феврале 2022 года Хают раскрыл источник своего богатства. Тогда аферист назвал себя честным человеком и заверил, что может позволить себе роскошную жизнь благодаря доходу от биткоина.