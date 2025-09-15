Мир
15:39, 15 сентября 2025Мир

Болгария направила послу России письменный демарш

МИД Болгарии вызвало посла России из-за инцидента с беспилотниками в Польше
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jens Kalaene / ZB / Globallookpress.com

Министерство иностранных дел Болгарии вызвало посла России Элеонору Митрофанову в связи с инцидентом с беспилотниками в Польше. Об этом говорится в сообщении на сайте болгарского МИД.

«Послу Митрофановой [был передан] письменный демарш, в котором Республика Болгария самым категорическим образом осуждает преднамеренное нарушение воздушного пространства Польши и выражает полную солидарность со своим союзником и партнером», — говорится в тексте.

В заявлении сказано, что Болгария расценивает действия России как угрозу безопасности граждан Европы, региональной стабильности и международному миру.

В ночь на 10 сентября неизвестные беспилотники пересекли польскую границу. По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, всего было обнаружено 19 дронов, значительная часть которых прилетела с территории Белоруссии.

В Министерстве обороны России заявили, что поражение объектов на территории Польши российскими военными не планировалось, целями являлись объекты на западе Украины.

    Болгария направила послу России письменный демарш

