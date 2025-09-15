Путешествия
20:06, 15 сентября 2025
Путешествия

Двое мужчин изнасиловали иностранку в гостиничном номере в Пакистане

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: stock-boris / Shutterstock / Fotodom

Двое неизвестных мужчин изнасиловали иностранку в гостиничном номере в Дера-Гази-Хане, Пакистан. Об этом сообщает ARY News.

Уточняется, что женщина приехала в город в качестве туристки. Двое преступников ворвались в ее номер в отеле и изнасиловали ее. Их удалось арестовать спустя восемь часов после случившегося.

Проводится расследование.

Ранее грабитель с ножом ворвался в номер женщины в гостинице Нью-Йорка и изнасиловал ее. Уточняется, что нападение произошло в отеле Opus в Бейчестере 29 августа.

