Из жизни
03:03, 15 сентября 2025Из жизни

Фермеры загнали лесников в клетку из-за тигров и леопардов

В Индии фермеры загнали лесников в клетку из-за тигра, который задрал теленка
Никита Савин
Никита Савин

Фото: ANURAK PONGPATIMET / Shutterstock / Fotodom

В Индии протестующие фермеры из штата Карнатака загнали сотрудников местного департамента лесного хозяйства в клетку для тигра. Об этом сообщает Deccan Herald.

Инцидент произошел в округе Чамараджанагар рядом с национальным парком Бандипур 9 сентября. Возмущение фермеров вызвала халатное, по их мнению, отношение лесников к поимке тигра, который за три дня до того задрал теленка в деревне Боммалапура.

После обращения селян сотрудники департамента привезли клетку для поимки тигра, однако ничего не сделали, чтобы попытаться заманить туда хищника. Жители Боммалапуры заявили, что неоднократно требовали от лесников навести порядок в районе, где часто появляются тигры и леопарды из национального парка, однако их просьбы игнорируются.

Сотрудников департамента удалось освободить только прибывшим на место чиновникам. Они заверили фермеров, что немедленно начнут операцию по поискам хищника с применением специально обученных слонов. При этом лидер местной фермерской организации заявил, что если необходимые меры против тигра все же не будут приняты, он с товарищами возьмет в осаду офис департамента.

Ранее в Индии тигр растерзал пожилого грибника. Хищная кошка утащила мужчину в лес на глазах у приятелей.

