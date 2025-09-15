«Газпром» временно остановит поставки газа в Армению

Поставки газа из РФ в Армению остановят на 10 дней из-за ремонта газопровода

Подача природного газа из РФ в Армению будет временно приостановлена с девяти часов утра 16 сентября из-за ремонтных работ на территории России. Об этом сообщает «дочка» «Газпрома» — ЗАО «Газпром Армения».

Плановые ремонтные работы в Ставропольском крае продлятся 10 дней, до 26 сентября. В период прекращения поставок газоснабжение в Армении планируется осуществлять за счет внутренних резервов и дополнительных объемов из Ирана.

«Газпром» является единственным поставщиком газа в Армению. Ереван также получает газ от Тегерана, но использует его для производства электроэнергии, экспортируя обратно из расчета 3 киловатт-часа за кубометр природного газа, оставляя излишки электроэнергии себе.

До этого в 2025 году поставки российского газа в Армению останавливали из-за ремонта газопровода на территории Грузии.