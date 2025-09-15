Глава МИД Израиля назвал премьера Испании позором страны после беспорядков

Глава МИД Израиля назвал премьера Испании позором после беспорядков в Мадриде

Глава МИД Израиля Гидеон Саар назвал премьер-министра Испании Петро Санчеса и его правительство позором для страны на фоне пропалестинских протестов, прошедших в Мадриде в воскресенье. Об этом он написал в социальной сети Х.

Саар написал, что несколько дней назад Санчес пожалел, что у него нет атомной бомбы, чтобы остановить Израиль. Позже испанский премьер призвал граждан выйти на акцию протеста.

«Пропалестинская толпа услышала подстрекательские лозунги и сорвала велогонку "Вуэльта". Таким образом, спортивное мероприятие, всегда являвшееся предметом гордости для Испании, было отменено. Педро Санчес и его правительство – позор для Испании!» — подчеркнул министр.

Накануне, 14 сентября, пропалестинские демонстранты устроили беспорядки в ходе финального этапа велогонки «Вуэльта Испании» в Мадриде. Это привело к досрочному завершению гонки.