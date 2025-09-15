Информация о возможном введении мобилизации в России оказалась недостоверной

Информация о возможной мобилизации в России оказалась недостоверной

В сети появилось видеообращение президента России Владимира Путина с объявлением о мобилизации в стране. В публикациях говорится, что мобилизация состоится 20 сентября 2025 года. Эта информация не соответствует действительности.

На самом деле это старый ролик обращения президента Путина с введением частичной мобилизации в России. Он датируется 21 сентября 2022 года и не имеет отношения к нынешней ситуации.

На сегодняшний день в стране отсутствует необходимость мобилизации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что речи о проведении в РФ мобилизации не ведется. Депутат Госдумы Андрей Картаполов также заявлял, что ситуация в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине говорит о превосходстве ВС РФ над Вооруженными силами Украины (ВСУ), поэтому ВС РФ не нужно проведение дополнительной мобилизации.

Все потребности ВС РФ покрываются за счет контрактной службы. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев уточнял, что около 450 тысяч человек подписали контракт с Министерством обороны в 2024 году, еще более 40 тысяч россиян вступили в добровольческие формирования. По словам политика, в среднем в 2024 году ежедневно подписывали контракт более тысячи человек. О том же говорил и глава Минобороны Андрей Белоусов. «В среднем ежедневно заключают контракт более 1200 человек», — заявлял он. Министр обороны также исключил возможность новой мобилизации.

Превосходство ВС РФ над армией Украины признал даже главком ВСУ Александр Сырский. «Противник имеет трехкратное преимущество в силах и средствах, а на основных направлениях (...) может преобладать в 4-6 раз», — написал он в своем Telegram-канале.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».