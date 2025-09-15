Кремль дал оценку результатам выборов в России

Песков: Выборы губернаторов показали консолидацию вокруг линии президента

Высокие результаты губернаторов регионов, которые участвовали в выборах, говорят о консолидации общества вокруг линии президента и его окружения. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Это говорит о продолжающейся консолидации общества, наших граждан вокруг линии президента и его ставленников. Вы знаете, что, по сути, с такими внушительными результатами победили именно те, кому была оказана поддержка главы государства», — сказал пресс-секретарь президента.

Он отметил, что высокие результаты показал не только руководитель Курской области Александр Хинштейн, но и другие избранные главы регионов.

По последним данным, на выборах губернаторов победили все действующие главы регионов. Как отметила глава ЦИК России Элла Памфилова, которую цитирует ТАСС, на выборах губернаторов во всех 20 субъектах победу одержали действующие главы регионов.

Выборы различных уровней в России проходили с 12 по 14 сентября, они состоялись в 81 регионе. Выборы не были запланированы только в ДНР, ЛНР, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Запорожской и Херсонской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге. Граждане определили глав 20 регионов, также прошли выборы депутатов 11 законодательных собраний субъектов. В 25 региональных центрах определился новый состав городских дум. Всего в стране выбирали 47 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей.