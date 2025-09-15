Криминальный авторитет получил срок за стрельбу у кальянной

В Екатеринбурге осудили криминального авторитета за стрельбу у кальянной

В Екатеринбурге осудили криминального авторитета за стрельбу у кальянной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он признан виновным по статьям 118 («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»), 167 («Умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное иным общеопасным способом»), 119 («Угроза убийством») и 222 («Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему») УК РФ.

Как установил суд, в ноябре 2023 года в одном из заведений на улице Радищева между Александром Дисковым и одной из посетительниц, которая отдыхала в компании знакомых, произошел конфликт. В ходе словесной перепалки она неоднократно высказала в его адрес нелицеприятные выражения.

Находясь на парковке напротив кальянной, Дисков произвел семь выстрелов из огнестрельного оружия по автомобилю CADILLAC ESCALADE, а также не менее двух раз ударил по лицу знакомого девушки, который пытался уладить конфликт. В результате мужчина упал и получил черепно-мозговую травму. Также он стал угрожать расправой еще одному мужчине и приставил к его голове оружие.

Государственный обвинитель просил назначить криминальному авторитету семь лет колонии строгого режима и штраф. Суд приговорил его к пяти годам колонии строгого режима.

