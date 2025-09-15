Медведев исключил существование страны без власти

Медведев: Страна не может существовать в безвластии

Страна не может существовать в условиях, когда в ней нет власти. Об этом заявил председатель «Единой России», зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, говоря о предварительных итогах Единого дня голосования (ЕДГ-2025), передает РИА Новости.

Как подчеркнул Медведев, если власть начинает «сыпаться», то «быть беде». В этой связи он вспомнил 90-е годы, когда Россия проходила через подобный опыт.

По его словам, власть берет свое начало снизу: с муниципального, регионального уровней, а также глав регионов.

Ранее Дмитрий Медведев сказал, что завершившееся в России голосование проходило фактически в боевых условиях. Зампред Совбеза при этом подчеркнул, что повышенные меры безопасности предприняли практически во всех регионах, а не только на приграничных территориях.