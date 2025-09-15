Бывший СССР
На Украине объявили в розыск российского губернатора

СБУ объявила в розыск губернатора Тверской области Игоря Руденю
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / Фотохост-агентство РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск главу Тверской области Игоря Руденю. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы украинских органов власти.

Губернатора заочно приговорили к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества. Городской суд Тернополя на Украине признал его виновным в финансировании действий по свержению конституционного строя и изменению государственной границы страны. Утверждается, что Руденя оказывал материальную поддержку участникам спецоперации, а также посещал территорию Запорожской области.

