Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:48, 8 сентября 2025Бывший СССР

На Украине заочно осудили губернатора российского региона

Суд Тернополя заочно приговорил к 8 годам губернатора Тверской области Руденю
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости

Городской суд Тернополя на Украине заочно приговорил к восьми годам заключения губернатора Тверской области Игоря Руденю. Об этом сообщила спикер Тернопольской областной прокуратуры Леся Гурецкая в комментарии украинскому изданию «Общественное».

Суд признал чиновника виновным в финансировании действий по свержению конституционного строя и изменению государственной границы Украины. В качестве наказания было выбрано лишение свободы с конфискацией имущества, а также права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления Украины в течение трех лет.

Как утверждается, Руденя материально поддерживал участвующих в специальной военной операции военнослужащих Вооруженных сил России, а также посещал территорию Запорожской области. Обвинение вменяло ему в вину соглашение о сотрудничестве с Бердянским районом, а также поставку бытовой техники, инструментов, продуктов питания и медикаментов.

Ранее Винницкий городской суд заочно приговорил российского рэпера Мишу Маваши (настоящая фамилия Ниц) к тюремному сроку на Украине. Артиста приговорили к восьми годам тюрьмы, а также к конфискации имущества.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Выместили злость на мне». Бывший глава МИД Украины заявил, что бежал из страны, как «вор ночью»

    «Может привести к краху навсегда». Бывший президент России пригрозил Финляндии из-за русофобии

    20-летний спортсмен погиб в результате несчастного случая в Крыму

    На Украине заочно осудили губернатора российского региона

    Лишенный российского гражданства блогер решил оспорить налоговый долг

    В Госдуме назвали причину странного запаха химикатов в Петербурге

    В США усомнились в эффективности антироссийских санкций

    В России объяснили высказывание Кулебы о бегстве с Украины

    В российском регионе осудили промышлявшую фиктивными браками группировку

    Новая автомобильная трасса изменила поездки в Крым

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости