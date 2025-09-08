Суд Тернополя заочно приговорил к 8 годам губернатора Тверской области Руденю

Городской суд Тернополя на Украине заочно приговорил к восьми годам заключения губернатора Тверской области Игоря Руденю. Об этом сообщила спикер Тернопольской областной прокуратуры Леся Гурецкая в комментарии украинскому изданию «Общественное».

Суд признал чиновника виновным в финансировании действий по свержению конституционного строя и изменению государственной границы Украины. В качестве наказания было выбрано лишение свободы с конфискацией имущества, а также права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления Украины в течение трех лет.

Как утверждается, Руденя материально поддерживал участвующих в специальной военной операции военнослужащих Вооруженных сил России, а также посещал территорию Запорожской области. Обвинение вменяло ему в вину соглашение о сотрудничестве с Бердянским районом, а также поставку бытовой техники, инструментов, продуктов питания и медикаментов.

Ранее Винницкий городской суд заочно приговорил российского рэпера Мишу Маваши (настоящая фамилия Ниц) к тюремному сроку на Украине. Артиста приговорили к восьми годам тюрьмы, а также к конфискации имущества.