На Украине повременили с введением языковых патрулей

Омбудсмен Ивановская: Языковых патрулей на Украине пока не будет
Языковых патрулей пока не будет на Украине, так как их введение может дестабилизировать общество. Об этом заявила языковой омбудсмен Елена Ивановская, передает «Страна.ua».

По ее словам, люди на Украине травмированы военными действиями и введение языковых патрулей может восприниматься ими как давление со стороны государства. Она добавила, что основные расходы страны сосредоточены на оборонном секторе, поэтому у властей нет возможности финансировать контроль языкового употребления.

Ранее командир группы спецназа 127-й отдельной бригады разведки 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Зак заявил, что позывные военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые базировались на Алексеевском острове Херсонской области, были на русском языке. Он добавил, что многих солдат на этом участке мобилизовали в Одесской и Николаевской областях. По его словам, сейчас бойцы особенно подавлены и растеряны.

