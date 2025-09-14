Стало известно о позывных на русском языке у украинских военных

Командир Зак заявил о позывных на русском языке у ВСУ на Алексеевском острове

Командир группы спецназа 127-й отдельной бригады разведки 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Зак заявил, что позывные военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые базировались на Алексеевском острове Херсонской области, были на русском языке. Его слова приводит ТАСС.

Зак рассказал, что позывные военных удалось по итогам допросов. «Мы их позывные знаем: Орел, Акула — все на русском. Они разговаривали на чистом русском», — подчеркнул он.

Командир добавил, что многих солдат на этом участке мобилизовали в Одесской и Николаевской областях. По его словам, сейчас бойцы особенно подавлены и растеряны.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили взвод ВСУ на Алексеевском острове. Операцию осуществили спецназ военной разведки и расчеты ударных беспилотников группировки войск «Днепр».

