Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:34, 13 сентября 2025Россия

Российские военные уничтожили взвод ВСУ

РИА Новости: Российские военные уничтожили взвод ВСУ на Алексеевском острове
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Взвод украинской пехоты, который удерживал Алексеевский остров в Херсонской области, был полностью уничтожен спецназом военной разведки и расчетами ударных беспилотников группировки войск «Днепр». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира группы спецназа с позывным Зак.

По его словам, российские военные уничтожили взвод Вооруженных сил Украины (ВСУ) при освобождении острова.

Российская армия продолжает наступление вглубь Украины. 12 сентября Минобороны сообщило об установлении контроля над населенным пунктом Новопетровское Днепропетровской области.

Ранее стало известно о появлении в зоне спецоперации железнодорожных дронов. Каждый такой дрон рассчитан на транспортировку более тонны грузов на расстояние около 50 километров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине сообщили о новой операции «Поток»

    СБУ объявила в розыск российского сенатора Клишаса

    Российские военные уничтожили взвод ВСУ

    В ФРГ начали расследование против немца из-за посылки с мылом из России

    Стало известно об отношении Стармера к скандальному послу Британии в США

    Назван лидирующий российский регион по заболеваемости алкоголизмом

    В Совфеде рассказали о влиянии декрета на будущую пенсию

    В Минпросвещения начали разработку единых критериев начисления зарплаты учителям

    Опасность атаки БПЛА ввели в российском регионе

    Жителей Подмосковья предупредили о заморозках

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости