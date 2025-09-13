РИА Новости: Российские военные уничтожили взвод ВСУ на Алексеевском острове

Взвод украинской пехоты, который удерживал Алексеевский остров в Херсонской области, был полностью уничтожен спецназом военной разведки и расчетами ударных беспилотников группировки войск «Днепр». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира группы спецназа с позывным Зак.

По его словам, российские военные уничтожили взвод Вооруженных сил Украины (ВСУ) при освобождении острова.

Российская армия продолжает наступление вглубь Украины. 12 сентября Минобороны сообщило об установлении контроля над населенным пунктом Новопетровское Днепропетровской области.

Ранее стало известно о появлении в зоне спецоперации железнодорожных дронов. Каждый такой дрон рассчитан на транспортировку более тонны грузов на расстояние около 50 километров.