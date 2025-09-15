На Украине признали продвижение ВС России в Купянске

Подразделения Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации продвинулись на севере Купянска Харьковской области. Об этом сообщил украинский аналитический ресурс Deep State.
На карте ресурса продвижение российских сил обозначено близ реки Оскол в северной части города по направлению от села Голубовка в районе улицы Мичурина и Сельского переулка.
Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставляют позиции и отступают из Купянска. Лишь отдельные боевики продолжают оставаться в городе на хорошо укрепленных позициях.