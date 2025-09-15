Назван срок назначения нового председателя Верховного суда России

Новый глава Верховного суда может вступить в должность до конца сентября. Срок назначения в своем Telegram-канале сообщает «Коммерсантъ».
Единственным кандидатом на роль главы Верховного суда России является действующий генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Члены коллегии приняли единогласное решение, совещание заняло не более десяти минут.
Теперь его кандидатуру рекомендуют президенту России, после чего претендента будет проверять президентская комиссия.
Ранее сообщалось, что Игорь Краснов на заседании Высшей квалификационной коллегии судей рассказал, что считает своей основной задачей на посту председателя Верховного суда (ВС).
Председателя Верховного суда назначает Совет Федерации на шесть лет по представлению президента и при положительном заключении ВККС.