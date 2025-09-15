Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:26, 15 сентября 2025Силовые структуры

Назван срок назначения нового председателя Верховного суда России

Новый председатель Верховного суда России вступит в должность до конца сентября
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Новый глава Верховного суда может вступить в должность до конца сентября. Срок назначения в своем Telegram-канале сообщает «Коммерсантъ».

Единственным кандидатом на роль главы Верховного суда России является действующий генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Члены коллегии приняли единогласное решение, совещание заняло не более десяти минут.

Теперь его кандидатуру рекомендуют президенту России, после чего претендента будет проверять президентская комиссия.

Ранее сообщалось, что Игорь Краснов на заседании Высшей квалификационной коллегии судей рассказал, что считает своей основной задачей на посту председателя Верховного суда (ВС).

Председателя Верховного суда назначает Совет Федерации на шесть лет по представлению президента и при положительном заключении ВККС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Британия не смогла доказать причастность России к запуску дронов в Польшу

    Прокуратура заинтересовалась приземлением воздушного шара около жилых домов в Подмосковье

    «Газпром» временно остановит поставки газа в Армению

    Божену Рынску оштрафовали в России

    Московских богачей стали массово селить в промзонах

    В Подмосковье объявили «желтый» уровень опасности из-за риска пожаров

    Стало известно о превосходстве алжирских Су-34 над российскими

    Назван срок назначения нового председателя Верховного суда России

    В США предсказали Украине еще большие потери территорий

    Тело олимпийской чемпионки останется в горах Пакистана. Знаменитую биатлонистку раздавил огромный камень

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости