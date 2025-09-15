Претендент на пост главы Верховного суда России выступил с заявлением

Краснов: Высокий статус судьи не должен рождать иллюзию безнаказанности

Генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что высокий статус судьи не должен рождать иллюзию безнаказанности. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Игорь Краснов на заседании Высшей квалификационной коллегии судей заявил, что своей основной задачей на посту председателя Верховного суда (ВС) России видит обеспечение доверия людей к судебной системе. Конечная цель права — это справедливость в рамках закона, поэтому люди должны находить справедливость в суде.

ВККС приняла единогласное решение по кандидатуре Краснова за пять минут. Сам он присутствовал на заседании коллегии. Теперь его кандидатуру рекомендуют президенту России, после чего претендента будет проверять президентская комиссия. Генпрокурор является единственным кандидатом на пост председателя ВС.

Председателя Верховного суда назначает Совет Федерации на шесть лет по представлению президента и при положительном заключении ВККС.

Ранее сообщалось, что появились новые данные о генпрокуроре России.