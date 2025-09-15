Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:40, 15 сентября 2025Силовые структуры

Появились новые данные о генпрокуроре России

Глава ВККС Тимошин: У генпрокурора РФ Краснова нет иностранного гражданства
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Игорь Краснов

Игорь Краснов. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Генпрокурор России Игорь Краснов не имеет иностранного гражданства и счетов в иностранных банках. Об этом заявил председатель Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) России Николай Тимошин, передает РИА Новости.

Сведения о претендующем на пост председателя Верховного суда России Краснове рассматривались на внеочередном заседании коллегии. Тимошин отметил, что Краснов никогда не имел и не имеет гражданства других государств.

ВККС приняла единогласное решение по кандидатуре Краснова за пять минут. Сам он присутствовал на заседании коллегии. Теперь его кандидатуру рекомендуют президенту России, после чего претендента будет проверять президентская комиссия. Генпрокурор является единственным кандидатом на пост председателя Верховного суда.

Председателя Верховного суда назначает Совет Федерации на шесть лет по представлению президента и при положительном заключении ВККС.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нам это нужно, даже если мы не любим друг друга». Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным

    Ирина Шейк в крошечном бикини покачалась на качелях

    В Армении объяснили решение убрать Арарат

    Бывшие влюбленные случайно встретились через 16 лет и сразу решили пожениться

    Российские войска заняли населенный пункт в Запорожской области

    ВСУ предупредили о критичном техническом сбое

    Состоявшую на учете в психдиспансере москвичку нашли без признаков жизни в парке

    Российских туристов с шестимесячным ребенком на руках вывели из каньона реки в Сочи

    У знаменитого российского музыканта заподозрили потерю зрения

    Лидер банды мигрантов лишился российского гражданства из-за откушенного уха

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости