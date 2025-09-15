Появились новые данные о генпрокуроре России

Глава ВККС Тимошин: У генпрокурора РФ Краснова нет иностранного гражданства

Генпрокурор России Игорь Краснов не имеет иностранного гражданства и счетов в иностранных банках. Об этом заявил председатель Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) России Николай Тимошин, передает РИА Новости.

Сведения о претендующем на пост председателя Верховного суда России Краснове рассматривались на внеочередном заседании коллегии. Тимошин отметил, что Краснов никогда не имел и не имеет гражданства других государств.

ВККС приняла единогласное решение по кандидатуре Краснова за пять минут. Сам он присутствовал на заседании коллегии. Теперь его кандидатуру рекомендуют президенту России, после чего претендента будет проверять президентская комиссия. Генпрокурор является единственным кандидатом на пост председателя Верховного суда.

Председателя Верховного суда назначает Совет Федерации на шесть лет по представлению президента и при положительном заключении ВККС.