Названы приводящие к порче стиральной машины распространенные ошибки

Основатель Cookology Райт: Избыток моющего средства портит стиральную машину

Основатель бренда бытовой техники Cookology Эндрю Райт назвал приводящие к порче стиральной машины распространенные ошибки. Соответствующий материал публикует The Sun.

По словам эксперта, к износу двигателя и подшипников может привести перегрузка барабана. «Для стандартной стирки барабан должен быть заполнен примерно на 75 процентов. Вы должны иметь возможность положить руку поверх белья», — пояснил он.

В свою очередь, избыток моющего средства, а также постоянно закрытые дверца и ящики стиральной машины могут спровоцировать возникновение плесени, отметил специалист. В то же время он посоветовал очищать фильтр устройства, следовать информации на этикетках одежды и раз в месяц запускать стирку без белья при температуре от 60 до 90 градусов Цельсия.

«Ваш гардероб и стиральная машина будут вам благодарны», — заключил Райт.

В августе профессиональный сантехник Джеймс Кларксон из Великобритании раскрыл способ удалить неприятный запах из стиральной машины.