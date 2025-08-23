Ценности
Сантехник раскрыл способ удалить неприятный запах из стиральной машины

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Freepik

Профессиональный сантехник Джеймс Кларксон из Великобритании раскрыл способ удалить неприятный запах из стиральной машины. Соответствующий материал публикует The Sun.

По словам эксперта, подобный запах появляется в указанной технике из-за остатков моющего средства, кондиционера для белья и частиц ткани. Они скапливаются за барабаном или в резиновом уплотнителе, а теплая и влажная среда создает благоприятные условия для возникновения плесени и размножения бактерий.

Так, чтобы справиться с данной проблемой, специалист посоветовал запустить цикл стирки без одежды при температуре воды от 60 градусов Цельсия, засыпав в барабан соду. «Пищевая сода — это натуральный дезодорант и мягкий абразив. Она помогает разрушить мыльный налет и нейтрализует запахи, не повреждая барабан или трубы», — пояснил он.

Кроме того, Кларксон порекомендовал добавить уксус в отсек для моющих средств, чтобы избавиться от известкового налета.

Ранее в августе дизайнер интерьера из британской компании My Furniture Джеймс Пиллинг назвал распространенные ошибки при стирке постельного белья.

