Обнаруживающий дроны «Булат» получил новые возможности

3mx: Детектор «Булат» обнаружит дроны в новом диапазоне — 7,2 гигагерца

Детектор дронов «Булат» получил возможность обнаруживать беспилотники в новом диапазоне 7,2 гигагерца (ГГц). Об этом сообщили в компании 3mx, передает ТАСС.

Летом появились первые сообщения о новом диапазоне, который используют операторы дронов ВСУ. Отмечается, что разработку обновления «Булата» отложили в связи с отсутствием образцов передающих устройств ВСУ, работающих на частоте 7,2 гигагерца.

«После получения трофейных передатчиков по линии Минобороны России нами были проведены полномасштабные лабораторные и полевые испытания, подтвердившие эффективность обнаружения. [Теперь] "Булат" четвертой версии обнаруживает сигналы в данном диапазоне», — сказал собеседник агентства.

Главный технический директор 3mx Айрат Ислаимов отметил, что «Булат» изначально проектировали с большим запасом. Аппарат может работать в диапазоне до 8 гигагерца.

Ранее в сентябре стало известно, что в зону СВО поставили первые 500 детекторов дронов «Горн». Изделие весом 250 граммов определяет тип дрона в радиусе двух километров.