14:04, 15 сентября 2025Экономика

Опасный погодный рекорд повторился в Москве

Синоптик Позднякова: В Москве повторился 80-летний рекорд атмосферного давления
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В понедельник, 15 сентября, в Москве повторился максимум атмосферного давления 80-летней давности. Об опасном погодном рекорде сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

К полуночи 15 сентября барометры на метеостанции ВДНХ показали 1011,5 гектопаскаля или 758,9 миллиметра ртутного столба. Синоптик уточнила, что это означает повторение рекорда того же дня в 1944 году.

По прогнозам Поздняковой, атмосферное давление в столице продолжит снижаться, и новых подобных рекордов ждать не стоит.

Ранее кардиолог посоветовал россиянам не пить кофе при высоком атмосферном давлении. Этот напиток может привести к скачкам артериального давления из-за нарушений в сосудистой системе. Врач пояснил, что при повышении атмосферного давления обычно снижается артериальное, но у людей с сердечными заболеваниями реакции могут быть обратными.

    Все новости