Пассажир упал на землю с целью помешать полиции высадить его из самолета и попал на видео

Daily Mail: Пассажир на рейсе до Ибицы попытался помешать полиции высадить его
Елизавета Гринберг (редактор)

Буйный пассажир упал на землю с целью помешать полиции высадить его из самолета и попал на видео. Его опубликовала газета Daily Mail.

Инцидент произошел на рейсе Jet2 из Манчестера до Ибицы. На кадрах, снятых одним из пассажиров, можно увидеть, как четверо полицейских и фельдшер выводят мужчину из самолета. В какой-то момент он попытался помешать этому и специально упал на землю. Тогда один из правоохранителей схватил туриста за ногу и потащил к служебной машине. После этого сотрудникам экстренных служб пришлось поднять мужчину на руки, чтобы посадить в автомобиль.

Один из пассажиров рейса рассказал изданию, как слышал, что отдыхающий отказался пристегивать ремень безопасности на борту и не реагировал на просьбы и предупреждения сотрудников авиакомпании. Другой очевидец добавил, что поведение мужчины привело к задержке рейса. Это, в свою очередь, разозлило некоторых туристов.

Ранее пассажир рейса авиакомпании Jet2 обматерил попутчиков, сорвал рейс и был выведен из самолета под аплодисменты. На опубликованных кадрах видно, как пьяный турист показывает пассажирам язык, ухмыляется и насмехается над ними.

