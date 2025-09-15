Пассажир упал на землю с целью помешать полиции высадить его из самолета и попал на видео

Буйный пассажир упал на землю с целью помешать полиции высадить его из самолета и попал на видео. Его опубликовала газета Daily Mail.

Инцидент произошел на рейсе Jet2 из Манчестера до Ибицы. На кадрах, снятых одним из пассажиров, можно увидеть, как четверо полицейских и фельдшер выводят мужчину из самолета. В какой-то момент он попытался помешать этому и специально упал на землю. Тогда один из правоохранителей схватил туриста за ногу и потащил к служебной машине. После этого сотрудникам экстренных служб пришлось поднять мужчину на руки, чтобы посадить в автомобиль.

Один из пассажиров рейса рассказал изданию, как слышал, что отдыхающий отказался пристегивать ремень безопасности на борту и не реагировал на просьбы и предупреждения сотрудников авиакомпании. Другой очевидец добавил, что поведение мужчины привело к задержке рейса. Это, в свою очередь, разозлило некоторых туристов.

