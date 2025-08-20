Пассажир обматерил попутчиков, сорвал рейс и был выведен из самолета под аплодисменты

The Sun: Пассажир Jet2 насмехался над попутчиками и попал на видео

Пассажир рейса авиакомпании Jet2 обматерил попутчиков, сорвал рейс и был выведен из самолета под аплодисменты. Буйный турист попал на видео, которое опубликовала газета The Sun.

Инцидент произошел на борту самолета, следовавшего из британского аэропорта Лидс-Брэдфорд в испанский город Аликанте. Из-за происходящего пилоты были вынуждены посадить судно.

На опубликованных кадрах видно, как пьяный турист показывает пассажирам язык, ухмыляется и насмехается над ними. Также он едва не подрался с попутчиком.

Когда самолет приземлился, на борт поднялись полицейские. Туриста вывели из салона под громкие аплодисменты.

Пьяный мужчина устроил дебош в самолете и сорвал рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» из Москвы в Ташкент. Он обматерил попутчиков, кричал, размахивал руками. Его пытались остановить другие пассажиры, но в итоге командир воздушного судна принял решение развернуть самолет в небе и вернуться в аэропорт вылета.