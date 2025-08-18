Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:02, 18 августа 2025Путешествия

Пьяный мужчина обматерил попутчиков и сорвал рейс российского самолета

Пьяный дебошир сорвал рейс «Уральских авиалиний» из Москвы в Ташкент
Алина Черненко

Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Пьяный мужчина устроил дебош в самолете и сорвал рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» из Москвы в Ташкент. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье, 17 августа, на борту лайнера Airbus A321. 42-летний Хусниддин начал вести себя неадекватно еще во время руления. Он обматерил попутчиков, начал вставать с места, громко крича на родном языке, и угрожающе размахивать руками. Кроме того, дебошир игнорировал требования экипажа о соблюдении правил поведения в салоне.

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
8 апреля 2025

Когда попутчики Хусниддина, мужчины крепкого телосложения, попытались успокоить его и усадить на место, тот начал вести себя еще более агрессивно. В итоге командир воздушного судна принял решение развернуть самолет в небе и вернуться в аэропорт вылета. Все время до посадки попутчики были вынуждены удерживать дебошира своими силами.

Сразу после приземления в Жуковском деструктивного пассажира сняли с рейса сотрудники полиции. В отношении него составили акт о нарушении правил поведения на борту воздушного судна. Остальные путешественники продолжили полет в Узбекистан с задержкой на два с половиной часа.

В июле известный российский комик и ведущий Дмитрий Хрусталев устроил пьяный дебош в самолете авиакомпании «Россия». Он отказался показать бортпроводнице свой посадочный талон и занял чужое место в первом классе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США высказались о размещении американских войск на Украине из-за гарантий безопасности

    Появилось еще одно подтверждение серьезного ухудшения здоровья короля Карла III

    Страна НАТО резко нарастила закупки российского масла

    Зеленский встретился с лидерами ЕС перед визитом в Белый дом

    Стали известны подробности о пострадавших при взрыве в Рязанской области

    ЦБ поднял курсы доллара и евро

    Сийярто ответил попытавшемуся оправдать нападение ВСУ на нефтепровод Сибиге

    Врач успокоила беспокоящихся о здоровье любителей мяса

    Зеленский в базовой футболке встретился со спецпосланником Трампа

    В Госдуме отреагировали на удары ВСУ по российской инфраструктуре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости