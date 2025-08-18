Пьяный мужчина обматерил попутчиков и сорвал рейс российского самолета

Пьяный дебошир сорвал рейс «Уральских авиалиний» из Москвы в Ташкент

Пьяный мужчина устроил дебош в самолете и сорвал рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» из Москвы в Ташкент. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье, 17 августа, на борту лайнера Airbus A321. 42-летний Хусниддин начал вести себя неадекватно еще во время руления. Он обматерил попутчиков, начал вставать с места, громко крича на родном языке, и угрожающе размахивать руками. Кроме того, дебошир игнорировал требования экипажа о соблюдении правил поведения в салоне.

Когда попутчики Хусниддина, мужчины крепкого телосложения, попытались успокоить его и усадить на место, тот начал вести себя еще более агрессивно. В итоге командир воздушного судна принял решение развернуть самолет в небе и вернуться в аэропорт вылета. Все время до посадки попутчики были вынуждены удерживать дебошира своими силами.

Сразу после приземления в Жуковском деструктивного пассажира сняли с рейса сотрудники полиции. В отношении него составили акт о нарушении правил поведения на борту воздушного судна. Остальные путешественники продолжили полет в Узбекистан с задержкой на два с половиной часа.

В июле известный российский комик и ведущий Дмитрий Хрусталев устроил пьяный дебош в самолете авиакомпании «Россия». Он отказался показать бортпроводнице свой посадочный талон и занял чужое место в первом классе.

