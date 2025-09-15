Путешествия
Первые попавшие в Китай по безвизу россияне рассказали о требованиях на границе

Пограничные службы Китая спрашивают у россиян тест на COVID-19
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Horth Rasur / Shutterstock / Fotodom

Попавшие в Китай по безвизу россияне рассказали, какие требования пограничные службы предъявили при въезде в страну. Об этом сообщает Telegram-канал «Безопасность туризма».

15 сентября первая группа россиян из Приморья пересекла границу с КНР после отмены виз. Они сообщили, что на границе у некоторых пассажиров выборочно спрашивали результаты анализа на COVID-19. Также в пунктах перехода работают сотрудники санитарной службы, которые проводят экспресс-тест. Помимо этого, приморцы заполнили карточку прибытия иностранцев.

Ранее сообщалось, что вступил в силу безвизовый режим въезда россиян в Китай. Уточняется, что спрос среди жителей России на отдых в этой азиатской стране вырос в два раза.

