Вступил в силу безвизовый режим въезда россиян в Китай

Вступил в силу безвизовый режим для направляющихся в Китай граждан России

Пробный безвизовый режим для россиян, направляющихся в КНР, вступил в силу в понедельник, 15 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

Официальный представитель китайского МИД Го Цзякунь сообщал, что Пекин с 15 сентября введет на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Безвизовый режим продлится до 14 сентября 2026 года.

Ранее россиянам напомнили о возможных трудностях при безвизе в Китае. После этого режима спрос на билеты в Китай вырос в два раза, а число забронированных номеров в отелях — на семь процентов.

До этого Путин заявил, что Центробанки РФ и Китая работают над облегчением системы расчетов между странами. Так, если планы осуществятся, россияне смогут свободно расплачиваться за покупки в этой стране Азии.