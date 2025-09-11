Бизнес Online: Россиянам напомнили о возможных трудностях при безвизе в Китае

После введения безвизового режима спрос на билеты в Китай вырос в два раза, а число забронированных номеров в отелях — на семь процентов. О возможных трудностях при безвизе в Китае рассказало издание «Бизнес Online»..

Как отмечает газета, российским туристам стоит учитывать особенности путешествия по Китаю. Могут возникнуть некоторые сложности. Хотя карты Union Pay широко распространены, они не принимаются везде, а использование наличных ограничено.

К тому же, могут быть языковые барьеры в транспорте и других публичных местах. Также стоит учитывать специфику местной кухни и медленное обслуживание в ресторанах и отелях, что может удивить и испортить впечатление от поездки.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Центробанки РФ и Китая работают над облегчением системы расчетов между странами. Так, если планы осуществятся, россияне смогут свободно расплачиваться за покупки в этой стране Азии.

С 15 сентября россияне смогут летать в КНР без визы. Пробный безвизовый период будет действовать в течение года.