Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:40, 15 сентября 2025Мир

Полицейским Лондона задумали выдать огнестрельное оружие

The Telegraph: Полицейским Лондона задумали выдать огнестрельное оружие
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Руководство полиции Лондона изучает возможность выдавать огнестрельное оружие рядовым сотрудникам на фоне растущей угрозы их безопасности со стороны правонарушителе. Об этом написала газета The Telegraph со ссылкой на просмотренный полицейский отчет.

Уточняется, что лондонским полицейским задумали выдать полуавтоматические пистолеты« для защиты от растущей угрозы их жизни». В публикации упоминается происшествие в 2022 году, когда двое сотрудников столичной полиции получили серьезные ножевые ранения в центре Лондона. Это привело к пересмотру правил на оружие.

Сейчас правом на огнестрельное оружие обладают только высококвалифицированные представители специализированных подразделений и те, кто обеспечивают безопасность на важных мероприятиях и отстреливают опасных животных. Остальные полицейские имеют при себе рации и газовые баллончики.

Ранее французские полицейские потребовали право на самооборону. В 2022 году в Париже проходила манифестация в поддержку осужденных за применение оружия правоохранителей и против насилия в отношении стражей порядка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп обозначил сроки встречи Путина и Зеленского

    Полицейским Лондона задумали выдать огнестрельное оружие

    Российских водителей без ОСАГО начнут вычислять автоматически

    Жители Китая наблюдали таинственный взрыв

    Предполагаемый убийца соратника Трампа оказался под влиянием трансгендера

    Фермеры загнали лесников в клетку из-за тигров и леопардов

    В российском городе произошел взрыв газа в многоквартирном жилом доме

    Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе

    Раскрыта катастрофическая опасность при покупке жилья

    Трамп назвал причину нежелания Путина и Зеленского общаться друг с другом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости