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Французские полицейские потребовали право на самооборону

В Париже полицейские вышли на манифестацию и потребовали разрешить самооборону

Фото: Aurelien Morissard / globallookpress.com

В Париже полицейские профсоюзы Франции организовали манифестацию в поддержку осужденных за применение оружия сослуживцев и против насилия в отношении стражей порядка. Об этом сообщает ТАСС.

В своем аккаунте в Twitter члены профсоюза Alliance Police Nationale опубликовали видео с акций протеста с подписью «Быть осужденным или быть убитым?». Профсоюз UNSA Police выступил с заявлением в поддержку полицейского, застрелившего двух человек на мосту Пон-Неф в Париже в ночь на 25 апреля.

«Доли секунды. Такой промежуток времени отводится полицейскому на принятие решения о применении оружия, когда он на дежурстве», — заявили представители профсоюза и потребовали от властей создания специальной прокуратуры по делам правоохранительных органов, чтобы расследовать действия сотрудников при исполнении, а также добиться права на самооборону.

Ранее сообщалось, что во время разгона лагеря нелегальных мигрантов в коммуне Кале на севере Франции 15 сотрудников правопорядка получили ранения. Госпитализация потребовалась 14 сотрудникам.

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Евгения Черкасова
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