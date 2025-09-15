Ценности
04:15, 15 сентября 2025

Популярная телеведущая показала фото в оголяющем ягодицы бикини

Популярная телеведущая Меган Бартон-Хэнсон показала фото в откровенном бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @MeganBarton-Hanson

Популярная английская телеведущая Меган Бартон-Хэнсон показала откровенное фото. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

31-летняя знаменитость запечатлела себя на камеру в зелено-голубом бикини, которое состояло из бюстгальтера с пестрым орнаментом и плавок с завязками на талии. При этом она повернулась к зеркалу спиной и продемонстрировала частично оголенные ягодицы. Кроме того, телезвезда собрала распущенные волосы в хвост, а в качестве украшений выбрала браслеты.

Ранее сообщалось, что известная актриса Эмилия Джонс появилась на публике в откровенном образе и попала в объектив папарацци. Тогда фотографы запечатлели знаменитость в платье-пиджаке, из-под которого виднелся кружевной бюстгальтер.

