00:31, 15 сентября 2025Наука и техника

Популярные напитки оказались связаны с ростом суицидальных мыслей

Nutrients: Употребление энергетиков повышает риск появления суицидальных мыслей
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: SrideeStudio / Shutterstock / Fotodom

Регулярное употребление энергетических напитков повышает риск появления суицидальных мыслей и попыток даже при минимальных дозах. К такому выводу пришли авторы метаанализа 17 исследований с участием более 1,5 миллиона человек, опубликованного в журнале Nutrients.

Анализ показал, что уже одна банка энергетика в месяц заметно увеличивает вероятность негативных психических исходов, а рост потребления напрямую усиливает риск. Причина может крыться в сочетании сахара и стимуляторов, перегружающих нервную систему и провоцирующих тревожность.

Кофе же, напротив, проявил защитный эффект: более 60 чашек в месяц снижали вероятность суицидальных мыслей и попыток. Авторы отмечают, что напиток способен «блокировать» негативные эмоции и стабилизировать эмоциональное состояние.

Исследователи подчеркивают: выявленные ассоциации важны для разработки профилактических мер в области психического здоровья, а также для выработки рекомендаций по безопасному потреблению кофеина.

Ранее ученые доказали, что кофе способен приносить заметную пользу для психического состояния. Оказалось, напитки с кофеином усиливают положительные эмоции — радость и энтузиазм, особенно если их пить в первые часы после пробуждения.

    Все новости