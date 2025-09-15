Марочко: Взятие Ольговского позволит наступать на Успеновку в Запорожье

Взятие населенного пункта Ольговское в Запорожской области под контроль ВС России позволит развить наступление на Успеновку. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Населенный пункт Ольговское является промежуточным звеном для продвижения наших войск по направлению Успеновки, где расположен крупный логистический центр и скопление вооружения и военной техники украинских боевиков», — рассказал Марочко.

По его словам, Успеновка активно используется Вооруженными силами Украины, а наступление ВС России в районе этих населенных пунктов усугубляет положение украинских сил в районе Гуляйполя.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что российские войска в ходе наступления в Днепропетровской области продолжают расширять буферную зону.